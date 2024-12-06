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Mengen'de Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Mengen'de Kış Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi
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Mengen Kaymakamlığı'nda, Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında kış aylarına yönelik tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, ulaşım ve güvenlik konularının önemine vurgu yapıldı.

Mengen Kaymakamlığı'nda kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Fatih Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınan tedbirler görüşüldü.

Ulaşım konularının ele alındığı toplantıda, vatandaşların güvenliği için kurumlar arasında tam koordinasyon sağlanması gerektiği vurgulandı.

Toplantıya, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
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