Haberler

YÖK'ün "Bilim Kafe" etkinliği, Mengen'deki Tohum Ambarı'nda yapıldı

YÖK'ün 'Bilim Kafe' etkinliği, Mengen'deki Tohum Ambarı'nda yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliği Bolu'nun Mengen ilçesinde, 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında 'Kadim Tohum ve Toprak' temasıyla gerçekleştirildi. Programda ata tohumlarının önemi vurgulandı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilimi toplumla buluşturmak amacıyla yürüttüğü "Bilim Kafe" etkinliği, Bolu'nun Mengen ilçesindeki Tohum Ambarında "Kadim Tohum ve Toprak" temasıyla gerçekleştirildi.

Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi'nin kurduğu ambarda 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında düzenlenen programa, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turhan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, YÖK Basın Müşaviri Çiğdem Savaşçıoğlu, akademik personel, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Gündüz, toprağın ve ata tohumlarının geleceğin tarımı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin son yıllarda tohum üretimi ve ihracatında önemli bir artış yakaladığını, bilimsel çalışmaların ata tohumlarının doğru ve verimli kullanımında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Kaymakam Yıldız da göreve başladığı günden bu yana ilçedeki üretim yapısını yakından takip ettiğini ifade ederek, Mengen'de ıza buğdayı ekim alanının 120 dönüme ulaştığını, bu üretimin hem sağlık hem de kültürel mirasın korunması bakımından değer taşıdığını ifade etti.

Turhan da gıda güvenliği ve sağlıklı üretim için ata tohumlarına dönüşün zorunluluk haline geldiğini dile getirerek, "Ne ektiğimizi ve ne tükettiğimizi bilmek artık çok daha önemli. Çiftçilerimizi bilinçlendirmek hepimizin görevi." dedi.

Çiftçi ise ambarın yaklaşık 610 çeşit ata tohumunu barındırdığını, kayıt altına alınmayı bekleyen çok sayıda tohumun bulunduğunu ve bölgede 250 dekara yakın ıza buğdayı üretiminin yapıldığını aktardı.

Etkinlik kapsamında ıza buğdayının 12 bin yıllık geçmişini anlatan sergi gezildi.

Program, ıza buğdayı ile hazırlanan gözleme, pizza, grissini, kurabiye ve benzeri ikramların sunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Şam'da Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Çatışmaların şiddetlendiği komşu ülkede Türkiye'den kritik görüşme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tapusu olanlar dikkat! Eksik beyan cezaları 4 kat arttı

Tapusu olanlar dikkat! Cezalar 4 kat arttı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı
Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Denizi olmayan ilimizin balıkları dünya sofralarında: Gurur yaşıyoruz
Metrobüs bekleyen 14 yaşındaki genç kızın acı sonu

Daha 14 yaşındaydı! Metrobüs beklerken feci şekilde can verdi
Tapusu olanlar dikkat! Eksik beyan cezaları 4 kat arttı

Tapusu olanlar dikkat! Cezalar 4 kat arttı
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz

Bahisten gözaltına alındı, ekip otosundan meydan okudu: Görüşeceğiz
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

Tedavi olmak için gitti, hayatı karardı
Bakan Kurum duyurdu! 500 bin konut projesine milyonlar başvurdu

Bakan Kurum duyurdu! 500 bin konut projesine milyonlar başvurdu
Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar

Bölge halkının beklediği dönem geldi: Tanesini 6 bin liraya satıyorlar
Eyüpspor ve Kayserispor maçında kazanan çıkmadı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı
Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin konuştuğu adliyeden çalınan çil çil altınlar
7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı

7 kişinin öldüğü otobüs kazası nasıl oldu? Vali kahreden detayı açıkladı
Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! "Şalvar Davası" filmi başına dert oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.