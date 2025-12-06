YÖK'ün 'Bilim Kafe' etkinliği, Mengen'deki Tohum Ambarı'nda yapıldı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilimi toplumla buluşturmak amacıyla yürüttüğü "Bilim Kafe" etkinliği, Bolu'nun Mengen ilçesindeki Tohum Ambarında "Kadim Tohum ve Toprak" temasıyla gerçekleştirildi.

Öğretim Görevlisi Berker Çiftçi'nin kurduğu ambarda 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında düzenlenen programa, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Belediye Başkanı Vural Turhan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, YÖK Basın Müşaviri Çiğdem Savaşçıoğlu, akademik personel, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan Gündüz, toprağın ve ata tohumlarının geleceğin tarımı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin son yıllarda tohum üretimi ve ihracatında önemli bir artış yakaladığını, bilimsel çalışmaların ata tohumlarının doğru ve verimli kullanımında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Kaymakam Yıldız da göreve başladığı günden bu yana ilçedeki üretim yapısını yakından takip ettiğini ifade ederek, Mengen'de ıza buğdayı ekim alanının 120 dönüme ulaştığını, bu üretimin hem sağlık hem de kültürel mirasın korunması bakımından değer taşıdığını ifade etti.

Turhan da gıda güvenliği ve sağlıklı üretim için ata tohumlarına dönüşün zorunluluk haline geldiğini dile getirerek, "Ne ektiğimizi ve ne tükettiğimizi bilmek artık çok daha önemli. Çiftçilerimizi bilinçlendirmek hepimizin görevi." dedi.

Çiftçi ise ambarın yaklaşık 610 çeşit ata tohumunu barındırdığını, kayıt altına alınmayı bekleyen çok sayıda tohumun bulunduğunu ve bölgede 250 dekara yakın ıza buğdayı üretiminin yapıldığını aktardı.

Etkinlik kapsamında ıza buğdayının 12 bin yıllık geçmişini anlatan sergi gezildi.

Program, ıza buğdayı ile hazırlanan gözleme, pizza, grissini, kurabiye ve benzeri ikramların sunulmasıyla sona erdi.