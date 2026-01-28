Haberler

Mengen'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı

Mengen'de Av Komisyonu Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda av ve yaban hayatının korunması, sürdürülebilir avcılık ve doğal dengenin korunmasına yönelik önlemler ele alındı.

Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız başkanlığında Av Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçede av ve yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, sezondaki uygulamalar ve avcılıkla ilgili durum ele alındı.

Programda sürdürülebilir avcılığın sağlanması, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin gözetilmesi amacıyla yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi. Komisyon üyeleriyle, ilgili mevzuat çerçevesinde alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda yaban hayatının korunması ile bilinçli avcılığın teşvik edilmesine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmalarının önemi aktarıldı.

Kaynak: AA / Varol Varlık - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı