Haberler

Mengen'de 9. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği düzenlendi

Mengen'de 9. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 9. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği'nde kortej yürüyüşü, geleneksel düğün canlandırmaları, yöresel defile, şenlik ağası seçimi ve kitap bağışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Katılımcılara keşkek, pilav ve ayran ikram edildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 9. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği yapıldı.

Program kapsamında vatandaşlar, yöresel kıyafetleriyle ilçe merkezinde bir araya geldi.

Havuzlu Kahve önünde davul ve klarnet eşliğinde kortej yürüyüşü, Dörtyol mevkisinde tamamlandı. Geleneksel düğün adetlerinin canlandırıldığı kortej, Mengen'de ilgiyle izlendi.

Kortejin ardından katılımcılar, etkinliğin düzenlendiği Gökçesu beldesine geçti. Buradaki yürüyüşe beyaz ceketli aşçılar, madenciler ile gelin alayına eşlik eden eşek arabaları da katıldı.

Kortejde Kaymakam Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz da yer aldı.

Şenlik komitesi adına açılış konuşmasını yapan Varol Varlık, şenliğin bu yıl 9'uncusunu düzenlenmesinden memnuniyet duyduğu dile getirerek, Mengen ve Gökçesu'nun kültürel ve doğal zenginliklerine dikkat çekti.

Varlık, Gökçesu'nun, yetiştirdiği sanatçılar, madenciler ve dünya çapında tanınan aşçıların yanı sıra yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını aktardı.

Etkinlik alanındaki program, yöresel davul ve klarnet ekibinin gösterileriyle başladı, daha sonra sanatçı Aziz Yiğit sahne aldı.

Organizasyonda Cezayir oyunu eşliğinde yöresel kıyafet defilesi düzenlendi. Şenlikte ayrıca geleneksel "şenlik ağası" seçimi gerçekleştirildi, eğitime destek amacıyla 300 kitap bağışlandı.

"Foto Hüseyin Varlık Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Yıldız, bu tür organizasyonların kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Belediye Başkanı Turan da etkinliğin gelecek yıllarda da yapılmasını temenni etti.

Gökçesu Belediye Başkanı Yılmaz ise şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenlikte Leyla Aydoğan, Rabia Demir ve Emre Tuna tarafından Mengen yöresine özgü ağızla gerçekleştirilen sohbet ve canlandırmalar izleyicilerden alkış aldı. Şerife Soylu'nun seslendirdiği türküler eşliğinde geleneksel düğün kültürünün önemli unsurlarından "duvak adeti" de canlandırıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı. Katılımcılara keşkek, pilav, nohut ve ayran ikram edildi.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı

Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı ağzına kadar dolduran takımlar

Şampiyonlar Ligi'nde resmen para yağdı! İşte kasayı dolduran takımlar
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Florentino Perez'den beklenen Mourinho açıklaması geldi

En sonunda beklenen açıklama geldi!
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Anıtkabir'de yapılmak istenen saygısızlığa müsaade etmedi