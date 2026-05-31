Mengen'de 9. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği düzenlendi

Bolu'nun Mengen ilçesinde 9. Yöresel Giyim ve Kültür Şenliği yapıldı.

Program kapsamında vatandaşlar, yöresel kıyafetleriyle ilçe merkezinde bir araya geldi.

Havuzlu Kahve önünde davul ve klarnet eşliğinde kortej yürüyüşü, Dörtyol mevkisinde tamamlandı. Geleneksel düğün adetlerinin canlandırıldığı kortej, Mengen'de ilgiyle izlendi.

Kortejin ardından katılımcılar, etkinliğin düzenlendiği Gökçesu beldesine geçti. Buradaki yürüyüşe beyaz ceketli aşçılar, madenciler ile gelin alayına eşlik eden eşek arabaları da katıldı.

Kortejde Kaymakam Sercan Yıldız, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Gökçesu Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz da yer aldı.

Şenlik komitesi adına açılış konuşmasını yapan Varol Varlık, şenliğin bu yıl 9'uncusunu düzenlenmesinden memnuniyet duyduğu dile getirerek, Mengen ve Gökçesu'nun kültürel ve doğal zenginliklerine dikkat çekti.

Varlık, Gökçesu'nun, yetiştirdiği sanatçılar, madenciler ve dünya çapında tanınan aşçıların yanı sıra yöresel lezzetleri ve doğal güzellikleriyle öne çıktığını aktardı.

Etkinlik alanındaki program, yöresel davul ve klarnet ekibinin gösterileriyle başladı, daha sonra sanatçı Aziz Yiğit sahne aldı.

Organizasyonda Cezayir oyunu eşliğinde yöresel kıyafet defilesi düzenlendi. Şenlikte ayrıca geleneksel "şenlik ağası" seçimi gerçekleştirildi, eğitime destek amacıyla 300 kitap bağışlandı.

"Foto Hüseyin Varlık Fotoğraf Yarışması"nda dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Yıldız, bu tür organizasyonların kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Belediye Başkanı Turan da etkinliğin gelecek yıllarda da yapılmasını temenni etti.

Gökçesu Belediye Başkanı Yılmaz ise şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenlikte Leyla Aydoğan, Rabia Demir ve Emre Tuna tarafından Mengen yöresine özgü ağızla gerçekleştirilen sohbet ve canlandırmalar izleyicilerden alkış aldı. Şerife Soylu'nun seslendirdiği türküler eşliğinde geleneksel düğün kültürünün önemli unsurlarından "duvak adeti" de canlandırıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda yöresel ürünler tanıtıldı. Katılımcılara keşkek, pilav, nohut ve ayran ikram edildi.