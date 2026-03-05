Hakimlik, Menemen'de Çedes Kapsamında Türbe Ziyareti İddiasında Soruşturmanın Genişletilmesine Karar Verdi

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Menemen Sulh Ceza Hakimliği, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında çocukların, Menemen olayında ceza alan tarikat şeyhi Esad Erbili Türbesi'ne götürüldüğü iddiasıyla İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, olay tarihindeki Menemen ilçe müftüsü ve ilçe milli eğitim müdürü hakkında verilen "kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı"nı, eksik soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle kaldırdı. Soruşturmanın genişletilmesine hükmederek dosyayı savcılığa iade etti.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim-İş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve bazı vatandaşların şikayeti üzerine, 2024 yılı Şubat-Mart aylarında Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında çocukların, 23 Aralık 1930'daki Menemen olayına karışan ve ceza alan tarikat şeyhi Esad Erbili Türbesi'ne götürüldüğü iddiasına ilişkin olarak; olay tarihindeki Menemen İlçe Müftüsü Mehmet Seven, Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Bayındır ve İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu hakkında yapılan suç duyurusunda "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar vermişti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Menemen Sulh Ceza Hakimliği, HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı avukat Tacettin Çolak'ın "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karara yaptığı itirazı kabul etti.

"Kolluk araştırması yapılmadı ve ebeveynlerin beyanları alınmadı"

Hakimlik, soruşturmanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle dosyayı genişletilmek üzere savcılığa iade etti. Hakimlik kararında şu ifadelere yer verildi:

"Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/5702 numaralı kararı ile organizasyona dair ilan verilmediği, cami içerisinde bulunan çocukların katılımıyla programın düzenlendiği, konuşmalarda Şeyh Erbili'yi öven nitelikte içerik tespit edilemediği, ÇEDES programı kapsamında Şeyh Erbili'nin türbe ziyaretinin sağlanılmadığı, imzalanmış bir protokolün de bulunmadığından bahisle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilmişse de bu hususta kollukla herhangi bir araştırma yapılarak tutanağa bağlanılmadığı, camide fotoğraflarda yer alan kişiler/ ebeveynleri tespit edilerek iddialar yönünden bilgi sahibi beyanıyla beyanlarının alınmadığı anlaşılmıştır."

İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde suçun unsurlarının oluşacağından bu duruma ilişkin herhangi bir araştırmanın da dosya kapsamında soruşturulmadığı anlaşılmıştır.

"Eksik soruşturma takipsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır"

Şüphelilerin hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken söz konusu araştırmalar ve soruşturma işlemleri yapılmadan eksik soruşturmayla yazılı şekilde usul ve yasaya aykırı olarak 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair karar verildiği tespit edilmiştir.

Somut olayda, Cumhuriyet Savcısı tarafından ceza yargılamasının temel hedefi olan maddi gerçeğe ulaşma amacına yönelik olarak gerekli kanıtların toplanmadığı, başka bir anlatımla soruşturma evresinin tamamlanmadığının net bir biçimde tespit edildiği, bu nedenle soruşturma evresinin tamamlanması gerektiği kanaatine varılmış olup müşteki itirazının kabulü ile yukarıda ifade edilen eksikliklerin tamamlanması ve tüm delillerin toplanarak soruşturmanın neticelendirilmesi için dosyanın Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine dair karar verilmesi gerekmiştir."

Kaynak: ANKA