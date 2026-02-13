Haberler

İzmir'de sağanak; yollar su doldu, esnaf mağdur oldu

İzmir'de sağanak; yollar su doldu, esnaf mağdur oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok sokakta su birikintileri oluştu ve bazı evlerin bahçelerinde su baskınları meydana geldi.

MENEMEN'DE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 169 ve 180 numaralı sokaklarda su birikintileri oluştu. Mahallede birçok sokak suyla dolarken, bazı müstakil evlerin bahçelerinde su baskını meydana geldi.

Bölgede oturanlardan emekli, evli ve 2 çocuk babası Ali Dağ (63), "Az yağmurlarda bile su doluyor. Mazgallar tıkalı mı, temizlenmiyor mu? Teknik olarak bilemiyorum ama sürekli aynı sorunu yaşıyoruz. Muhit olarak hep böyle" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı