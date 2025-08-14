Menemen'de Oto Galeriye Patlayıcı Madde Atan 3 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir oto galeriye patlayıcı madde atarak zarar veren 3 kişi, polisin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Menemen'de 30 Temmuz'da, patlayıcı madde atılan oto galeride hasar meydana geldi. Olayın ardından İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, önceki gün 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
