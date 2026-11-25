Menemen'de Öğretmenler Günü dolayısıyla askeri bando konser verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Menemen ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.
İzmir'in Menemen ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.
Menemen Şehit Mustafa Hakan Aydoğmuş İlkokulu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Bando sevilen eserleri seslendirdi.
Etkinliğe katılan öğretmen, öğrenci ve veliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla eserlere eşlik etti.
Kaynak: AA