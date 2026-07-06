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İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

İzmir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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İzmir'in Menemen ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Menemen ilçesinde Camikebir Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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