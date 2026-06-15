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Mendil satıcısı kavga sonucu bıçaklanarak öldürüldü

Mendil satıcısı kavga sonucu bıçaklanarak öldürüldü
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Gaziantep'te eşiyle mendil satan Mustafa Kayhan, trafik ışıklarında motosikletli iki kişiyle laf atma yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheliler gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te eşiyle birlikte mendil satan Mustafa Kayhan (36), motosikletle trafik ışıklarında bekleyen 2 kişi ile laf atma yüzünden aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay dün gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kayhan eşi ile birlikte yol kenarında mendil ve su satarken trafik ışıklarında bekleyen motosikletteki Ö.K ve Y.M. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bacağından bıçaklanan Mustafa Kayhan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kayhan, kaldırıldığı Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Mustafa Kayhan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Olay sonrası kaçan Ö.K. ve Y.M. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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