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Menderes'te yol çöktü

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İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda yol çöktü. Ayrıca, Özdere Mahallesi'nde bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olayda can kaybı olmazken, bir kamyon, 2 otomobil ve bazı evler zarar gördü.

MENDERES'TE YOL ÇÖKTÜ

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Menderes'in Ahmetbeyli Mahallesi Maydonoz Koyu'nda, yol çöktü. Sağanak nedeniyle zemin kattaki ev ve iş yerlerini de su bastı. Öte yandan, Menderes ilçesi Özdere Mahallesi 14 Evler Sahili'nde ise bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 1 kamyon, 2 otomobil ve bazı evler de zarar gördü.

Olayla ilgili incelemelerin ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kadir ÖZEN-Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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