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Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu

Kayıp olarak aranırken ormanda ölü bulundu
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İzmir Menderes'te kaybolan Ertan Kaleli (31), Buca ilçesindeki ormanda ölü olarak bulundu. Polis ve AFAD ekiplerinin katıldığı aramada, Kaleli'nin sosyal medyada intihar mesajları paylaştığı ortaya çıktı.

İZMİR'in Menderes ilçesinden kayıp olarak aranan Ertan Kaleli (31), Buca ilçesinde ormanda ölü bulundu.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Temmuz'da, Ertan Kaleli için ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldı. İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıs Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Kaleli'nin cep telefonunun en son Buca ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Buca Doğu çıkışı civarında sinyal verdiğini tespit etti. AFAD ve iz takip köpeklerinin de katılımıyla bölgedeki ormanda arama yapıldı. Ekiplerin arazide yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Ertan Kaleli dün saat 18.100 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki ormanda ölü bulundu.

Ertan Kaleli'nin olaydan 6 gün önce sosyal medya hesabından intihar edeceğine dair mesajlar paylaştığı da ortaya çıktı. Ertan Kaleli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaleli'nin, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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