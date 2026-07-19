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Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı

Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuktan 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren iki çocuk akıntıya kapıldı. Birinin cansız bedenine ulaşılırken diğerini arama çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan 2 çocuktan biri ölü olarak bulundu.

Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren 11 yaşındaki Ş.Ö. ile 15 yaşındaki E.K'yi arama çalışmaları ekiplerce gece boyunca sürdürüldü.

Ekipler, çalışmalar sırasında 2 çocuğa ait kıyafetleri buldu. Günün aydınlanmasıyla birlikte arama faaliyetleri yeniden yoğunlaştırıldı.

Kıyı boyunca sürdürülen çalışmalara dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de su altından destek veriyor.

Ekipler, kız çocuğu E.K'nin cansız bedenine suya girdiği noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ulaştı.

Kayıp diğer çocuk Ş.Ö'yü arama çalışmaları sürüyor.

Olay

Koçarlı ile İncirliova ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri'ne serinlemek için giren Ş.Ö. ile E.K. ve beraberlerindeki 2 çocuk dün akıntıya kapılmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çocuklardan 2'si sudan kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Kaybolan Ş.Ö. ile E.K. için arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışmaların kolaylaşması için nehre kaynak oluşturan barajların suyu kesilmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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