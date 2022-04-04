Menderes Belediyesi'nden İzmir'de ilk

İZMİR (Bültenler) - Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Bundan sonraki süreçte faaliyet raporlarımız QR kod teknolojisi ile telefonlardan bakılabilecek. Böylece belediye hizmetlerimizi yaparken doğayı da korumuş olacağız." dedi.

Menderes Belediyesi'nde QR kodlu broşür dönemi

Menderes Belediyesi, iş ve işleyişlerin yer aldığı 2021 yılına ait faaliyet raporunu tamamladı. Belediye bu yıl ilk kez kitap ile birlikte faaliyet raporunun içeriğinin yer aldığı QR kodlu broşürler de bastırarak İzmir'de bir ilke imza atmış oldu.

Hayata geçirilen yeni uygulamayla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yeşili Sev, Doğayı Koru' sloganıyla bu yıl ilk kez kullandığımız QR kod uygulaması ile yaklaşık 500 sayfadan oluşan faaliyet raporlarımız dijital ortama da aktarıldı. Böylece hizmetlerimizi aktarırken, doğayı da korumuş olduk." dedi.

Uygulama kalıcı hale gelecek

Başkan Kayalar, QR kodlu broşürlerin bundan sonraki süreçte kalıcı hale geleceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez kullandığımız faaliyet raporumuzun yer aldığı QR kodlu broşürlerimiz, kuraklıkla mücadele ettiğimiz bu günlerde gerçekten önemli bir uygulama. Bu kapsamda meclise sunduğumuz ve meclis üyelerimizden de olumlu geri dönüşler aldığımız uygulamamızı kalıcı hale getirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonraki yıllarda hazırlayacağımız, faaliyet raporları, performans programları ve mali yılı bütçeleri QR kodlu broşürler şeklinde basılacak. Böylece binlerce kağıttan tasarruf ederek, doğayı korumuş olacağız."

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