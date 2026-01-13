Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Büro Memur-Sen'imizin Talep ve Beklentilerini Görüştük"

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Yalçın, "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Büro Memur-Sen'imizin talep ve beklentilerini görüştük." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret eden Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Büro Memur-Sen'imizin talep ve beklentilerini görüştük. Nöbet ücreti, taşra uzmanlığı kadrolarının oluşturulması, talebin yeterli olduğu illerde kreş açılması, vekaleten yürütülen görevler için ücret ödenmesi, antrenörlerimizin kıyafet, yiyecek ve yol yardımları ödenmesi ile uzman/baş antrenör kadrolarının oluşturulması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının ilan edilmesi,

günlük çalışma saatlerinin tespiti ile ilgili sorunları içeren taleplerimizi görüştük. Başlıkları tek tek dinleyen, ilgilenen, talimatlandıran Bakan Sayın Aşkın Bak'a ilgileri için teşekkür ediyorum."