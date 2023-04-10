Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıra adayı yaptığı dansla gündem oldu

Memleket Partisi'nin Zonguldak 5. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Cem Saygı, yaptığı dansla sosyal medyada gündem oldu. Gençlerle bir araya gelen ve yüksek sesli müzik eşliğinde kendinden geçen Saygı, dans figürleriyle kalabalığı coşturdu.

Türkiye seçimlere giderken dün tüm partiler YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Muharrem İnce'nin liderliğini yaptığı Memleket Partisi'nde de adayların kesinleşmesinin ardından ilginç bir olay yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Memleket Partisi'nin Zonguldak'tan 5. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Cem Saygı, yaptığı dans ile dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YÜKSEK SESLİ MÜZİKLE KENDİNDEN GEÇTİ

Saygı, Zongul'dak'ın Ereğli ilçesinde gençlerle bir araya geldi veyüksek sesli bir müzik ile dans ettiği görüldü. Saygı'nın dans ettiği anlarda çevredekiler ıslık ve alkışlarla destek verdi.