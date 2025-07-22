Memleket Partisi Kapatıldı

Memleket Partisi, 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda oy çokluğuyla alınan kararla kapatıldı.

Memleket Partisinden yapılan yazılı açıklaya göre, partinin 2'nci olağanüstü kurultayı, "kapatılma" gündemiyle toplandı.

Kurultayda, 277 delege oy kullanırken, 220 delege "kapatılsın", 55 delege "kapatılmasın" oyu verdi, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu oylarla, partinin kapatılmasına karar verildi.

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven, kurultaya ilişkin, "Bugün gerçekleştirdiğimiz kurultayla birlikte hukuki ve siyasi bir süreci tamamlamış bulunuyoruz. Delegelerimiz il ve ilçe başkanlarımız, parti meclisi üyelerimiz ve kurucularımız, partimizin kapatılmasına büyük bir oy farkıyla karar verdiler. Memleket Partisi kapansa da bizim içimizdeki memleket sevdası asla bitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Memleket Partisi Kurucu Genel Başkanı Muharrem İnce, 24 Haziran'da CHP'ye katılmıştı.