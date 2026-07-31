Meloni: İspanya ile hava ve deniz bağlantılarında sınır kontrolleri yeniden başlatıldı

(ROMA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya ile hava ve deniz bağlantılarında Schengen kapsamında uygulanan serbest dolaşımın geçici olarak askıya alındığını ve sınır kontrollerinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

Meloni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın ulusal güvenliği korumak ve İtalya açısından ortaya çıkabilecek olası sonuçları önlemek amacıyla alındığını belirtti.

Uygulamanın yalnızca gerekli olduğu süre boyunca yürürlükte kalacağını ifade eden Meloni, yaz dönemindeki turizm hareketliliğinin etkilenmemesine dikkat edileceğini kaydetti.

İtalya'nın, İspanyol kurumlarının Avrupa Birliği'nin dış sınırları üzerindeki kontrolü yeniden sağlamasına yönelik Avrupa girişimlerini desteklemeye hazır olduğunu bildiren Meloni, sınır güvenliğinin düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele açısından önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: ANKA