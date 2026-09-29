Meloni ile Bin Selman, Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğünü görüştü

Meloni ile Bin Selman, Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğünü görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başbakan Meloni ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, telefon görüşmesinde Hürmüz ve Babulmendeb'de seyrüsefer özgürlüğünü ele aldı. Görüşmede bölgedeki gerilimin azaltılması, diplomatik çözümler ve iki ülkenin Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısı da ele alındı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarındaki seyrüsefer özgürlüğünü görüştüğü bildirildi.
Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Bin Selman'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Başbakan Meloni, görüşmenin başında İtalya'nın Suudi Arabistan'a yönelik dayanışmasını ifade etmek istedi. İki lider daha sonra bölgedeki durumu, gerilimin azaltılması ve diplomatik çözümlerin izlenmesi yönündeki olanakları ele alırken, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarından seyrüsefer özgürlüğünün önemini yeniden teyit etti." ifadeleri kullanıldı.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı belirtilirken, iki liderin, geçen yıl Başbakan Meloni'nin Suudi Arabistan ziyaretinde varılan mutabakatlar doğrultusunda ilk Stratejik Ortaklık Konseyi toplantısının yapılması konusundaki iradelerini teyit ettiği kaydedildi.