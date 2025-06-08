Melodili Yol Uygulaması Başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, melodili yol uygulamasının ilk olarak Nallıhan- Beypazarı Devlet Yolu ile Ankara Eskişehir Devlet Yolu'nda hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan melodili yol projesi ile keyifli sürüş deneyimi sunduklarını ifade etti. Müzikli yolu ilk olarak Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nun 21'inci kilometresinde, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışı 37'nci kilometresinde uygulamaya başladıklarını belirtti.

'SÜRÜCÜLERE MÜZİKAL BİR YOLCULUK SUNUYORUZ'

Bakan Uraloğlu, "Melodili yol uygulamasıyla sürücülere müzikal bir yolculuk sunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart'ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var. Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine çift kompenantlı yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini ifade ederek, "Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor" açıklamasında bulundu.