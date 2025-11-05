Haberler

Melissa Kasırgası Karayipler'de Can ve Mal Kaybına Yol Açtı

Birleşmiş Milletler, Melissa Kasırgası'nın Haiti'de en az 30 can alırken, Jamaika'da 1,5 milyon kişinin olumsuz etkilendiğini ve altyapının büyük hasar gördüğünü açıkladı. Jamaika'da gıda güvenliği tehlikesiyle karşı karşıya kalındığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Karayipler'i vuran Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini, Jamaika'da ise 1,5 milyondan fazla kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, salı günü düzenlediği basın toplantısında Jamaika'da altyapının ciddi hasar gördüğünü, 130'dan fazla yolun kapandığını ve elektrik ve iletişim ağlarının kesintiye uğradığını belirtti.

Haq, bazı hastane ve kliniklerin hasar görmesi veya yıkılması sonucu sağlık hizmetlerinin büyük baskı altında olduğunu ve bu durumun Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün acil sağlık ekibini bölgeye sevk etmesine neden olduğunu söyledi.

Haq, Dünya Gıda Programı'nın tahminlerine göre Jamaika'da 360.000 kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Haq, BM afet değerlendirme ve koordinasyon ekibinin Jamaika hükümetine destek olmak amacıyla yardım ekiplerini ve gelen yardımları koordine ettiğini söyledi.

Haq, Haiti'de BM ve ortaklarının, Melissa Kasırgası'nın yol açtığı hasarın değerlendirilmesini sürdürdüğünü ve ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak için çabalarını artırdığını söyledi.

Gıda ve Tarım Örgütü, fasulye, mısır ve meyve mahsullerinde kayıplar olduğunu ve balıkçılık altyapısında hasar meydana geldiğini belirtti. Sözcü, nüfusun yarısının hali hazırda gıda güvensizliğinin olduğu bir ülkede bu durumun açlığı daha da artıracağını söyledi.

Video konferans yoluyla gazetecilere konuşan Dünya Gıda Programı Küba Ülke Direktörü Etienne Labande da kasırganın Küba'nın doğusunda geniş çaplı sel, elektrik kesintileri ve ağır hasara yol açtığını, mahsullerin kaybedildiğini ve birçok binanın kısmen veya tamamen yıkıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
