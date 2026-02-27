Haberler

MELKEV, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, MELKEV aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet ve ayakkabı gibi yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu tür yardımların Ramazan ayı boyunca önem kazandığını vurguladı.

Melikgazi Belediyesinin işlettiği Melikgazi Kıyafet Evi (MELKEV) ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, MELKEV, takım elbiseden ayakkabıya, çocuk kıyafetinden çoraba kadar birçok kıyafeti ihtiyaç sahibine ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da MELKEV'de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, Melikgazi'de her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ramazan ayının birçok ihtiyacın karşılandığı ve ihtiyaç sahibinin derdiyle dertlenildiği mübarek bir ay olduğunu anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak birçok hayırseverimizle işbirliği içerisinde çalışmalar yapıyoruz. MELKEV Melikgazi Kaymakamlığımız ve belediyemizin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin randevu ile gelip hem kendilerine hem çocuklarına kıyafet aldıkları bir tesis. Burada takım elbiseden, ayakkabıya kadar, çocuk kıyafetinden çorabına kadar birçok kıyafeti ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Cenabı Allah hayırlarını kabul eylesin. Bizler özellikle ramazan ayında zekat, sadaka, fitreler veriyoruz. Bu tür hayırlar da özellikle yetim çocuklarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelerimize büyük katkı sağlıyor. Bu tesisimiz rezervasyonla çalışıyor. Vatandaşlarımız 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımıza yazarak randevu alabilirler. Böyle güzel ve anlamlı bir tesisi Melikgazi Belediyesi olarak biz işletiyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
