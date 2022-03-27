Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında mesleki ve teknik eğitimler düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve KAYMEK AŞ Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar katıldı.

Burada konuşan Öztürk, böyle bir iş birliğinin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Şahin ise artık KAYMEK'in verdiği tüm eğitimlerde İl Tarım Müdürlüğü olarak birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Kocasinan'da ihale

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 17 adet villa arsasını, yüzde 25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği ile 29 Mart'ta düzenlenecek ihale ile satışa sunacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'a yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını belirterek, gerçekleştirilecek ihaleye yatırımcıları davet etti.

İhalede, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 12, Erkilet Generalemir Mahallesi'nde 5 villa arsası olmak üzere 17 taşınmaz satılacak.

Melikgazi'den arı yetiştiriciliği eğitimi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, MELMEK kurslarında verilen arı yetiştiriciliği kursunda arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine kadar pek çok konuda eğitim verildiğini bildirdi.

Arı yetiştiriciliği kursu ile istihdama, doğru ve verimli üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz 3 haftalık temel eğitim sonrasında, arıların anatomik yapıları, kovan içi davranışları, kovan içerisindeki görev dağılımları hakkında bilgi sahibi oldular. Aracılığı daha güvenli ve sağlıklı şekilde yapmak için kovanlarını hangi bölgeye kurmaları gerektiği konusu, çevreye zarar vermeden nasıl aracılık yapabilecekleri ve arıcılıkta kullanılan malzemeleri görüp dokunarak kullanma ve tanıma fırsatı buldular. Devam eden kurs süreci içerisinde erken ilkbahar bakımı, arıların çoğaltılması, arıların sağlığının korunması ve doğal arı ürünleri elde etme konusunda bilgiler verilecek. "