Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan kursları inceledi ve tesisin sunduğu imkanlar hakkında bilgi verdi. Kurumun sosyal ve kültürel çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçenin yaşam kalitesini artıracak sosyal ve kültürel çalışmaların yapılacağı tesislerle hizmet vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Belediye olarak birçok mahallede sosyal tesis yaparak vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yaptığımız bu tesisimiz çok şık ve güzel bir tesis oldu. Tüm mesai arkadaşlarımızla, müdürlerimizle, öğretmenlerimizle birlikte burada güzel bir başlangıç yaptık. Henüz resmi açılışı yapılmamasına rağmen eğitimlerimize binin üzerinde kursiyer geliyor. Burada Akıl Küpü Kütüphanemiz, kafeteryamız ve spor salonumuz var. Aynı zamanda Atölye Melikgazi var. Burada eğitimler veriyoruz. Ev tekstilinden sepet örgücülüğüne kadar farklı alanlarda hanımlara terapi ve üretim merkezi oldu. Nezih bir sosyal tesisi ilçemize kazandırmış olduk. Şu anda bütün kurslarımız tam dolu."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
