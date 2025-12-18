Haberler

Kayseri'de metruk binaların yıkımına devam ediliyor

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki metruk yapıların yıkımına hız kesmeden devam ediyor. 2025 yılına kadar 100 yapının yıkımını hedefleyen ekipler, vatandaşların güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin estetiğini ve refahını yükseltmeyi planladıklarını açıkladı.

Melikgazi ilçesinde belediye ekipleri, ilçenin estetiğini bozan ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılında yaklaşık 100 metruk ve gecekondu yapının yıkımını ve rehabilitesini gerçekleştiren ekipler, yaklaşık 70 yapıyı da takibe aldı.

İlçede, 6 yıl içinde 2 bin 523 yapıya metruk yapı işlemi uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yapılan çalışmalarla vatandaşların güvenliğini sağlayarak ilçenin refahını yükselttiklerini ifade etti.

İlçede, can ve mal güvenliğini tehdit eden, bir takım kötü amaçlara hizmet eden metruk yapıları barındırmadıklarını belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Melikgazi'nin mimari yapısı ve çehresi çok önemli. Tacettinveli, Gülük, Keykubat, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir ve Battalgazi gibi birçok mahallemizde bu çalışmaları yapıyoruz. 600 bin nüfuslu büyük bir ilçeyi kentsel dönüşüm çalışmalarımızla, yeni sosyal donatılarla, örnek ve özgün projelerle güzelleştirmeye gayret ediyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem de ilçemizin refahını artıracak önemli çalışmalar bunlar. Göreve geldiğimiz günden beri bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Belediyemizin tespitlerine ilave olarak emniyet güçlerinin müdahale ettiği olaylara konu olan yapılar ile Melikgazi Kaymakamlığı ve Kayseri Valiliğinde oluşturulan komisyonların iletmiş olduğu yapılara da müdahale ediyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

