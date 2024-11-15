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Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Projesi

Melikgazi'de Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi Projesi
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçirdikleri Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Proje, çocuklara yönelik oyun ve eğlence olanakları sunacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi'nde "Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom'a ait atıl halde olan binayı kiralayıp gerekli çalışmaları yaptıklarını ve projenin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Çocuklara ve gençlere yönelik projelerin önemine dikkati çeken Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklar, akıl, zeka oyunları ve çeşitli oyuncakları 15 günlüğüne buradan ödünç alabilecekler. Ayrıca 23 Nisan, bayram günleri ve özel günlerde oyuncakları ücretsiz olarak dağıtacağız. Özellikle anaokulundan ortaokul çağına kadar olan çocuklarımızın üst katta ders çalışabilmesi için Akıl Küpü kütüphanesi yaptık. Drama salonumuzda çocuklarımız çok güzel bir şekilde drama ve tiyatro gösterilerine katılabilecekler. Özellikle Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi milli ve yerli karakterlerimizi burada canlandıracağız. Onlara güzel dakikalar yaşatacağız. Aynı zamanda çocukları burada eğitim alırken, ders çalışırken, tiyatro ve drama faaliyetlerine katılırken ailelerin de oturabilecekleri güzel bir 'Akıl Küpü Kafe' yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yakın zamanda burayı hizmete açacağız. Oyuncaklarımız gelecek, tefrişini yapacağız."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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