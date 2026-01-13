Haberler

Melikgazi Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu ilçede ulaşımın aksamaması için kar küreme, kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ekiplerin özveriyle çalıştığını ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde öncelik verdiklerini belirtti.

Melikgazi Belediyesinin karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere ulaşımın aksamaması amacıyla kar küreme, kaldırım temizliği ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçenin tüm mahallelerinde trafiğin sorunsuz şekilde ilerlemesini sağlamak için ekiplerin özverili çalıştığını bildirdi.

Belediye olarak her koşulda sahada ve görev başında olmaya devam edeceklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, öncelikle vatandaşların yoğunlukta olduğu çarşı bölgesi, hastane, okul gibi yerlerde kar temizleme çalışmalarına öncelik veriyor. Kar yağışının başladığı ilk günden beri ilçemizde güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla başta ana arterler olmak üzere yoğun kullanılan cadde ve sokaklarda hızlı ve etkili müdahaleler gerçekleştirerek, kar yağışının etkili olduğu her noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ayrıca yaya güvenliğinin sağlanması ve ilçe genelinde ulaşımın kesintisiz devam etmesi için kaldırımdaki karlar süpürülerek, tuzlama yapılıyor. Şu an karla mücadele için kar küreme, tuzlama, greyder, kepçe, yol süpürme araçlarımız olmak üzere 120 aracımız ve 387 personelimiz 24 saat 2 vardiya şeklinde sahada çalışıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
