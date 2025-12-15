Haberler

Melikgazi Belediyesi 'WhatsApp İhbar Hattı'na bu yıl 53 bin talep iletildi
Melikgazi Belediyesi'nin kurduğu WhatsApp İhbar Hattı, bu yıl toplam 53 bin talep ve öneri alarak vatandaşların ihtiyaçlarına anında dönüş yapma imkanı sundu.

Melikgazi Belediyesinin "WhatsApp İhbar Hattı"na bu yıl toplam 53 bin talep ve öneri iletildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talep ve önerilerini iletebilmesi amacıyla oluşturulan "WhatsApp İhbar Hattı"na bu yıl 53 bin talep ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çözüm odaklı uygulamalarla binlerce talebe anında dönüş yapılmasının önemli bir hizmet olduğunu ifade etti.

Belediye olarak vatandaşların öneri ve talepleriyle ilgilendiklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 'Mobil Başkan' uygulamamızla mahallelerimizi bizzat ziyaret ediyor, istek ve önerileriyle birebir ilgileniyoruz. Onların da bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri bir 'WhatsApp İhbar Hattı' kurmuştuk. Vatandaşlarımız bizlere anında ulaşabiliyorlar. WhatsApp üzerinden görsel, metin ve video dosyalarını bizlere iletmeleri halinde iletişim merkezimiz anında dönüş yaparak vatandaşımızın isteğini ilgili birimlerimize havale ediyor ve talep neticelendiriliyor. İnsana değer veren ve hizmet odaklı bir anlayış söz konusu."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
