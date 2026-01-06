Melikgazi Belediyesi sosyal tesislerinin sayısını her geçen yıl artırıyor

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla her yıl sosyal tesislerin sayısını artırıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçede tamamlanan, yapımı süren ve proje aşamasında olan sosyal tesislerin ilçeye ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Projeler sayesinde vatandaşların hem kendini geliştirdiğini hem de sosyalleştirdiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bir araya geleceği, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabileceği sosyal alanları artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hemşehrilerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Hizmete giren modern ve nitelikli sosyal tesislerimiz, mahallelerin sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına değer katıyor. Belediye olarak, özellikle şehir merkezinde yoğunluk oluşmaması için mahalle içinde butik tesisler yaparak vatandaşlarımızın mahallesinde hizmet almasını sağlıyoruz. Kent yaşamının kalbi sayılan sosyal tesislerimizin sayısını her geçen yıl artırıyoruz. İnşallah yeni sosyal tesis projelerimizle ilçemizin farklı bölgelerinde bu hizmetleri yaygınlaştırmayı ve herkes için erişilebilir olmayı amaçlıyoruz."