Haberler

Melikgazi Belediyesi sosyal tesislerinin sayısını her geçen yıl artırıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki sosyal yaşamı güçlendirmek amacıyla sosyal tesislerin sayısını her yıl artırmayı hedefliyor. Başkan Mustafa Palancıoğlu, bu projelerin vatandaşların sosyalleşmesine ve kendini geliştirmesine katkı sağladığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi, ilçedeki vatandaşların sosyal yaşamını güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla her yıl sosyal tesislerin sayısını artırıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçede tamamlanan, yapımı süren ve proje aşamasında olan sosyal tesislerin ilçeye ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Projeler sayesinde vatandaşların hem kendini geliştirdiğini hem de sosyalleştirdiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bir araya geleceği, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabileceği sosyal alanları artırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Hemşehrilerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Hizmete giren modern ve nitelikli sosyal tesislerimiz, mahallelerin sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına değer katıyor. Belediye olarak, özellikle şehir merkezinde yoğunluk oluşmaması için mahalle içinde butik tesisler yaparak vatandaşlarımızın mahallesinde hizmet almasını sağlıyoruz. Kent yaşamının kalbi sayılan sosyal tesislerimizin sayısını her geçen yıl artırıyoruz. İnşallah yeni sosyal tesis projelerimizle ilçemizin farklı bölgelerinde bu hizmetleri yaygınlaştırmayı ve herkes için erişilebilir olmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim

Samet Akaydın'dan transfer açıklaması: Her şeyimi vereceğim
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı

Maduro sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi

Komşu iç savaşa sürükleniyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kripto borsası MEXC'e şikayet yağmuru: Tüm bakiyem aniden sıfırlandı

Vurgun iddiası büyüyor! Şikayet yağmuru var: Tüm bakiyem sıfırlandı