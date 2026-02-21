Haberler

Melikgazi Belediyesi 3 ayrı noktada iftar çadır kurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla üç farklı noktada iftar çadırı kurarak her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek ikram ediyor.

Melikgazi Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla 3 farklı noktada iftar çadırı kurdu.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Melikgazi Belediyesi yanındaki otoparkta, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Recep Mamur Aşevi ile Battalgazi Mahallesi'ndeki Özhaseki Aşevi'nde iftar çadırı kurduklarını belirtti.

Çadırlarda her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek ikram edildiğini vurgulayan Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemizin yanındaki otoparkımızda kurduğumuz iftar çadırımızda yaklaşık 400 kişi iftar yapabiliyor. İki ayrı lokasyonumuz daha var. İftar yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, ramazan ayımızı mübarek eylesin. Bayrama da en güzel şekilde yetiştirsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı

Jandarmadan şafak operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti

Son mesajı kahretti! 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı

İzleyiciden gelen soru karşısında dondu kaldı! Stüdyoda ilginç anlar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti

Son mesajı kahretti! 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, 40. yaşını aşk dolu kutladı

Sevgilisinden 40. yaşa özel romantik jest
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı

Uyuşturucu itirafı sonrası TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi