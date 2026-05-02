Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi'ndeki sosyal tesisin peyzaj çalışmalarına başladı

Melikgazi Belediyesi ekipleri, Osmanlı Mahallesi'nde yapılan sosyal tesiste peyzaj çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal tesiste yapılan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, ilçenin her mahallesine sosyal yaşam alanları kazandırmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Tesiste peyzaj çalışmalarına başlanıldığını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Osmanlı Mahallemize güzel bir sosyal tesis kazandırıyoruz. Burada büyük oranda çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Osmanlı Merkez Cami'nin hemen yanına inşa ettiğimiz sosyal tesisimizde çay ve kahve içilecek. Gençler ve kadınlar, emeklilerimiz buradan hizmet alacak. Bitince mahallede vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak ve burada çok güzel etkinlikler düzenlenecek. Gerçekten çok güzel bir tesis oldu. Bu yaz Osmanlı Mahallesi'nde vatandaşlarımız çok güzel zaman geçirecekler."

Osmanlı Mahallesi Muhtarı Beytullah Üregen de emekleri ve mahallesine yapılan hizmetler için Palancıoğlu'na teşekkür etti.