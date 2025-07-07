Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Asfalt ve Parke Çalışmaları

Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Asfalt ve Parke Çalışmaları
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Melikgazi Belediyesi, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde asfaltlama ve parke serim çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yol güvenliği ve konforu için yapılan bu çalışmaların ulaşımın iyileştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Melikgazi Belediyesi ekipleri, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde yeni asfalt ve parke serim çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yazılı açıklamasında, Güneş 1. Sokak'ta asfaltlama çalışması yaptıklarını belirterek, yolun asfaltının ardından yaya yolları ve otoparkların tamamlanacağını bildirdi.

Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlamasını hedeflediklerini anlatan Palancıoğlu, program dahilinde bozulan yolları da yenilediklerini ifade etti.

Palancıoğlu, ulaşımın bir şehrin can damarı olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Asfalt çalışmalarıyla birlikte hem sürücüler hem yayalar için daha güvenli bir yol ağı oluşuyor. Alt yapısıyla üst yapısıyla daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında yoğunlaşan yol taleplerini karşılıksız bırakmıyor, program dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Yapılan asfaltlama çalışmalarıyla hem trafik akışı rahatlıyor hem de mahalle sakinlerinin günlük hayatı kolaylaşıyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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