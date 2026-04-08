Melikgazi'de larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Melikgazi Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe, yağmur suyu kanalı ile rögarlarda, larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, çevre sağlığı için bahar dönemiyle beraber ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Belediye olarak haşereler ve sineklerin ilaçlanmasına önem verdiklerini dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle yaz aylarında artış gösteren haşere sorununa karşı önleyici adımları yaz ayları gelmeden başlattık. Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Melikgazi için doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlama çalışması yapıyoruz. İlaçlama ekiplerimiz, yeşil alan, park, refüj, rögar, çöp konteyneri ve su kanalları gibi alanlarda larva ve haşerelere karşı ilaçlama yaptı. İlçe genelinde belirli periyotlarla ilaçlama çalışmalarımız devam edecek."