Melikgazi Belediyesinden geri dönüşüme katkı

Güncelleme:
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, geri dönüşüm çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini ve yıllık ortalama 9 bin ton geri dönüştürülebilir atığın ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. Ayrıca, Sıfır Atık ve Eğitim Tesisleri ile öğrencilere geri dönüşüm eğitimi veriliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediyenin geri dönüşüm çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'nde yıllık ortalama 9 bin ton geri dönüştürülebilir atığın ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

Sıvı ve katı atıklarının ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılmasıyla daha temiz bir kenti hedeflediklerini vurgulayan Palancıoğlu, başarılı bir şekilde geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kent sınırları içinde her hafta binlerce binada düzenli olarak mavi poşetlerin dağıtımı ve toplanmasını sağladıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"400 sıfır atık toplama ekipmanıyla birlikte ambalaj atıklarını toplama ve ayrıştırma hizmeti sunuyoruz. Sıfır Atık ve Eğitim Tesisimiz ülkemizde referans gösterilen toplama-ayırma tesislerinden birisi. Binlerce öğrencimiz tesisimizde sıfır atık konusunda eğitim alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir Proje Uygulama Yarışması'nda 'Hareketli Lego Geri Dönüşüm Tesis Modeli' ödüle layık görüldü. Mobil sıfır atık toplama ve eğitim aracımızı da Melikgazi'mize kazandırdık. Aracımız etkinlik alanlarımızda, okul ziyaretlerimizde, gezilerimizde bize eşlik ediyor ve vatandaşlarımızı sıfır atık konusunda bilinçlendirirken aynı zamanda atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor. Geri dönüşüm dünyamızın güzel geleceği için olmazsa olmaz."

