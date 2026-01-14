Melikgazi Belediyesi, çocuklara özel "İngilizce Yarıyıl Kampı" başlatıyor

Melikgazi Belediyesi, Gesi Kamp Merkezi'nde 11-14 yaş arası çocuklara özel "İngilizce Yarıyıl Kampı" başlatıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 19-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek kampta, kontenjan sınırının olduğunu bildirdi.

Kaydolmak isteyen tüm öğrencileri beklediklerini anlatan Palancıoğlu, kampın 19 Ocak Pazartesi günü başlayacağını ifade etti.

Palancıoğlu, belediye olarak eğitim projelerini ve desteklerini her geçen yıl artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitim, eğlence ve konuşma pratiğini bir araya getirdiğimiz kamp programı sayesinde öğrencilerimiz, tatil süresince İngilizce dil becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca ilçemizde alan gezileri yaparak havacılık lisemiz, masal evi ve oyuncak kütüphanesi gibi projelerimizi ziyaret edeceğiz. Alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştireceğimiz kampta, konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini destekleyen dersler, oyunlar, el sanatları ve atölye çalışmaları yer alacak. Öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatta daha rahat kullanabilmelerini hedefleyen kampımız 11-14 yaş arası gençlere özel, ücretli olarak planlandı."