Üye Girişi
Haberler

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde ulaşımı rahatlattı

Güncelleme:

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi ile Billur ve Büyük Elmalı caddelerinde büyük bir çalışmayı tamamladıklarını ve bölgenin rahat bir ulaşıma kavuştuğunu belirtti. Palancıoğlu, ayrıca Altınoluk Mahallesi'nde 120 bahçeli evin yer alacağı bir proje hazırladıklarını ve evlerin çatılarına kurulacak güneş panelleriyle kendi enerjisini üreteceğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erenköy Mahallesi ile Billur ve Büyük Elmalı caddelerinde büyük bir çalışmayı tamamladıklarını, bölgenin rahat bir ulaşıma kavuştuğunu belirtti.

Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, bölge ulaşımının rahata kavuşması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Erenköy Mahallesi, Billur ve Büyük Elmalı caddelerinde büyük bir çalışmayı tamamladıklarını aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"1,5 kilometrelik yokuşlu bir alan burası. Özellikle Kovid-19 ve depremle birlikte bu bölgelere yoğun bir şekilde konut inşaatları yapılmaya başlandı. Altyapı, doğalgazı, suyu kanalizasyonu, yağmur suyu hattı başta olmak üzere çalışmalar yapıldı. Daha sonrasında asfalt, kaldırım çalışması ve korkuluklarının yapılması gibi büyük bir çalışma tamamlandı. Çok güzel bir hat ortaya çıktı. Şimdi yine yukarıdaki bölümlerde çalışmaların ileri aşaması devam ediyor. Aynı çalışmalar inşallah yapılacak."

Depremlerin ardından insanların yatay mimariyi tercih ettiğini ifade eden Palancıoğlu, bu kapsamda hazırladıkları projede Altınoluk Mahallesi'nde 120 bahçeli evin yer alacağını, evlerin çatılarına kurulacak güneş panelleriyle kendi enerjisini üreteceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Palancıoğlu Erenköy Emlak Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Osmaniye adayı Süleyman İslah kimdir? 2024 DEVA Partisi Osmaniye belediye başkan adayı kim? DEVA Partisi Ordu adayı Sezer Yetgin kimdir? 2024 DEVA Partisi Ordu belediye başkan adayı kim? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? Galip Atar kimdir? AK Parti İzmir- Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Galip Atar kaç yaşında, nereli? İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Kaykaç kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan Adayı Eyüp Kaykaç kaç yaşında, nereli? Mehmet Sadık Tunç kimdir? AK Parti İzmir- Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç kaç yaşında, nereli? Gümüş Saime Bucaklıoğlu kimdir? AK Parti İzmir- Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Gümüş Saime Bucaklıoğlu kaç yaşında, nereli? Arif Demirkan kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Çayır kimdir? AK Parti İzmir- Bornova Belediye Başkan adayı Cevdet Çayır kaç yaşında, nereli? Esat Tanık kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık kaç yaşında, nereli? TRENDYOL SÜPER LİG'de fikstür belli oldu mu? Bugün hangi maçlar var? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? Hangi gün, saat kaçta? Taner Acar kimdir? Cumhur İttifakı İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Taner Acar kaç yaşında, nereli? Sadık Doğruer kimdir? AK Parti İzmir- Bergama Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında, nereli? Levent Çağlancı kimdir? MHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title