Haberler

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Lisesi'nde düzenlenen Kariyer Günleri programında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere belediye olarak eğitim yatırımları ve başarı odaklı eğitim hakkında konuşan Palancıoğlu, soruları da yanıtladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kariyer Günleri" programı kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kayseri Lisesi'nde düzenlenen programda, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, belediye olarak ilçeye eğitim yatırımları kazandırdıklarını ifade etti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri Lisesi'nden mezun olalı 40 yıl kadar zaman geçti. Belki içinizden mezun olup daha sonrasında Melikgazi belediye başkanı, milletvekili, üst düzey yönetici ve bakan olan çıkacaktır. Kayseri Lisesi'nin bizim mezun olduğumuz dönemleri tekrar yakalaması, başarılara imza atması için okulumuz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, müdürlerimiz, dernek başkanlarımız uğraştılar ve oldukça başarılı oldular. Şu anda Kayseri Lisesi, Kayseri'nin tekrar en önemli liselerinden birisi haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Eğitime çok önem veriyorum. Önem vermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında akademisyen olmam."

Programda Palancıoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler

Okan Buruk müjdeyi verdi: Derbiye yetişecekler
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Abdülkerim Durmaz Fenerbahçe Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek

Derbinin sonucunu tahmin etti: Tek farkla galip gelecek
'Allahım sana geliyorum' diyen motosikletlinin kaza yaptığı anlar kamerada

"Allahım sana geliyorum dedi, sonrası facia
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.