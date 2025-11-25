Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu Kariyer Günleri'nde Öğrencilerle Buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kariyer Günleri" programı kapsamında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, Kayseri Lisesi'nde düzenlenen programda, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, belediye olarak ilçeye eğitim yatırımları kazandırdıklarını ifade etti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kayseri Lisesi'nden mezun olalı 40 yıl kadar zaman geçti. Belki içinizden mezun olup daha sonrasında Melikgazi belediye başkanı, milletvekili, üst düzey yönetici ve bakan olan çıkacaktır. Kayseri Lisesi'nin bizim mezun olduğumuz dönemleri tekrar yakalaması, başarılara imza atması için okulumuz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, müdürlerimiz, dernek başkanlarımız uğraştılar ve oldukça başarılı oldular. Şu anda Kayseri Lisesi, Kayseri'nin tekrar en önemli liselerinden birisi haline geldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Eğitime çok önem veriyorum. Önem vermemin en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında akademisyen olmam."

Programda Palancıoğlu, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.