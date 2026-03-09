Haberler

Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, ağaçlandırma çalışmalarına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçe genelinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "fidan değil, ağaç dikiyoruz" sloganıyla ekiplerin büyük ağaçları ilçedeki yeşil alanlarla buluşturma çalışmasına katılan Palancıoğlu, ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, her mahallede yeşil bir iz bırakmak için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

5 binin üzerinde ağacı ilçeye kazandıracaklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Dikmiş olduğumuz çınar ağaçları Allah nasip ederse belki 200-300 yıl burada kök salacak ve insanlar da böcekler de ondan istifade edecekler. Havayı temizleyecek ve gölgesinde dinlendirecek. Bugün diktiğimiz çınar ağaçları yaklaşık 15 yaşında, vinçle dikimlerini gerçekleştiriyoruz. Özellikle merkezde bulunan ana kavşak noktalarımız ve refüjlerimiz başta olmak üzere binlercesini bütün mahallelerimize kazandırmaya çalışıyoruz. Fidan değil, ağaç dikiyoruz ve Melikgazi'ye ağaçların büyümesi için geçen 15 seneyi kazandırmış oluyoruz. Özel sulama sistemimiz sayesinde çınar kökleri aşağıya doğru büyüyor. Kaldırımlara ve asfalta zarar vermiyor."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Ekrem İmamoğlu salona getirildi

İmamoğlu'na 2 bin 430 yıl istenen dava başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Bir Avrupa ülkesi daha isyanda! ABD ve İsrail'e karşı ses yükselttiler

Bir Avrupa ülkesi daha ABD ve İsrail'e karşı ses yükseltti
İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı

İran savaşının 10. gününde kriz! İsrail'in hamlesi Trump'ı çıldırttı
Mbappe- Ester aşkı artık belgelendi

Dünyanın konuştuğu aşk artık belgelendi
Avrupa ülkesinde korkutan patlama! Sinagog ağır hasar aldı

Avrupa ülkesinde korkutan patlama
Denizli depremi sonrası uzmandan korkutan uyarı

Denizli depremiyle ilgili uzmanından ilk yorum! Sözleri korkuttu