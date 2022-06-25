Melike Şahin "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde sahne aldı İş Sanat'ın ücretsiz düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde Melike Şahin sahne aldı. İş Sanat'ın ücretsiz düzenlediği "Cuma İş Çıkışı" konserlerinde Melike Şahin sahne aldı. Açık havada gerçekleştirilen konserde sanatçı "Tutuşmuş Beraber", "Nasır", "Hepsi Geçti", "Kara Orman" gibi sevilen şarkılarını, iş çıkışında bir araya gelen izleyiciler için söyledi. Cuma İş Çıkışı konserleri, pop müzik sanatçısı Göksel'in 1 Temmuz'daki İş Kuleleri Kibele Heykeli önündeki konseriyle sona erecek. AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel Melike Şahin Cuma İş Güncel Haberler

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