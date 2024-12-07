Melik Muhammed Gazi 881. ölüm yılında anıldı

Danişmentli Hükümdarı Melik Muhammed Gazi, ölümünün 881'inci yılında Kayseri'de anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cami Kebir'in yanında bulunan Melik Muhammed Gazi'nin türbesindeki etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ilçe belediye başkanları ve kent protokolü katıldı.

Burada düzenlenen törenin ardından Kadir Has Kültür Merkezi'nde "Melik Muhammed Gazi ve Cami-i Kebir" başlıklı panel düzenlendi.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Melik Muhammed Gazi'nin de türbesinin yer aldığı Camikebir Mahallesi'nde gerçekleştirecekleri hizmetleri ve projeleri anlattı.

Vali Çiçek de Melik Muhammed Gazi'nin Kayseri'yi Türk yurdu yapan kahramanlardan olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Atabey Kılıç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Melik Muhammed Gazi'nin tarihi ve manevi yönü ele alındı.

Doç. Dr. Sefer Solmaz ve araştırmacı yazar Halit Erkiletlioğlu'nun sunum yaptığı panelde, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu sahne aldı.