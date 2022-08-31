Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsünü raftingciler kurtardı Güncel Haberler Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Melen Çayı'na devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Harmankaya köyü yolunda Ahmet Çakmak'ın kullandığı 81 BN 390 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 60 metrelik uçuruma devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Çakmak'ı, kazayı görerek bölgeye hareket eden rafting il temsilcisi Birol Tepe ve 4 kişilik ekibi bota aldı. Kıyıya çıkarılan sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İsa Keleş Ahmet Çakmak Cumayeri Düzce Güncel Haberler

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