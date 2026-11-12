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Melbourne'un doğusundaki ormanda kaybolan otizmli genç 6 gün sonra sağ bulundu

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Avustralya'da Melbourne'un 185 kilometre doğusundaki ormanda kaybolan 17 yaşındaki otizmli genç, 6 gün sonra sağ bulundu. Polis helikopteri tarafından kurumuş dere yatağında uyurken bulunan gencin annesiyle bir araya geldiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Avustralya'da ormanlık alanda kaybolan 17 yaşındaki otizmli genç 6 gün sonra sağ bulundu.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre William isimli genç, Melbourne'un 185 kilometre doğusundaki ormanlık alanda arkadaşıyla kamp yaparken 6 Kasım'da kayboldu.

Kaybolmasından 6 gün sonra polis helikopteri tarafından vahşi doğanın ortasında, kurumuş dere yatağında uyurken bulunan gencin annesiyle bir araya geldiği ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

William'ın ailesi, oğullarına ikinci düzey otizm tanısı konulduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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