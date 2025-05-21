Meksiko Belediye Başkanı'nın Danışmanlarına Suikast

Meksiko Belediye Başkanı'nın Danışmanlarına Suikast
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksiko'da Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ve danışmanı Jose Munoz, düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

MEKSİKO, 21 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ve danışmanı Jose Munoz'un içinde bulunduğu araca yapılan saldırının ardından adli soruşturma ve bilirkişi hizmetleri personeliyle birlikte çalışan güvenlik personeli, 20 Mayıs 2025. Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ve danışmanı Jose Munoz salı sabahı düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Altın fiyatları düşerken uzmanlar strateji uyarısında bulunuyor

Düşen altın fiyatları için uzmanlardan strateji uyarısı
Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü

Hastanede eski eş dehşeti! Tıbbi sekreter karısını öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti

Başka ailelerin hayatını karartan oğlu için kendini siper etti
Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir

Vincent Aboubakar Süper Lig'e geri dönebilir
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Babaanne ve torunu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Babaanne ve torununun kahreden ölümü
Futbolseverler ekran başına! Dev maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın sonucunu merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Zaniolo Galatasaray'a geri dönüyor

Tarih bile belli! Galatasaray'a geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.