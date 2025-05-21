Meksiko Belediye Başkanı'nın Danışmanlarına Suikast

MEKSİKO, 21 Mayıs (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ve danışmanı Jose Munoz'un içinde bulunduğu araca yapılan saldırının ardından adli soruşturma ve bilirkişi hizmetleri personeliyle birlikte çalışan güvenlik personeli, 20 Mayıs 2025. Meksiko Belediye Başkanı Clara Brugada'nın özel sekreteri Ximena Guzman ve danışmanı Jose Munoz salı sabahı düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Xinhua)