Meksika'da binlerce öğretmen maaşlarında iyileştirme talebiyle gösteri düzenledi

Meksika'da binlerce öğretmen, Ulusal Öğretmenler Günü'nde maaş ve emeklilik koşullarında iyileştirme talebiyle protesto düzenledi. Göstericiler, hükümeti sözlerini tutmamakla suçlayarak 2026 Dünya Kupası sırasında grev tehdidinde bulundu.

Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonunun (CNTE) organize ettiği protesto kapsamında, başkent Meksiko başta olmak üzere birçok kentte gerçekleştirilen gösterilerde öğretmenler, pankart ve afişlerle yürüyerek başkentin ana meydanı Zocalo'ya ulaştı.

Göstericiler, hükümetten özellikle maaşların artırılması ve emeklilik sisteminde reform yapılmasını talep etti.

Yerel basına konuşan bir protestocu, Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetiminin verdiği sözleri yerine getirmediğini savunarak, "Çifte standartlı bir söylem yürütülüyor. Yalanlardan başka çözülmüş hiçbir şey yok. Mücadele eden öğretmen aynı zamanda sınıfta ders verendir." ifadesini kullandı.

Bir başka gösterici ise eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "Her zaman sokaklarda, mücadelenin içinde olacağız. Çünkü taleplerimiz karşılanmadı. Hala sağır kulaklı ve duyarsız bir hükümetle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan protestocular, 11 Haziran'da 2026 Dünya Kupası organizasyonu sırasında ülke genelinde greve gitmeye hazır olduklarını duyurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ??arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
