Meksika'da sel sularına kapılan bir adam bölgede görev yapan bir gazeteci tarafından kurtarıldı. Olay anında şiddetli yağmurun haberini yapmak için bölgede bulunan Hector Rosas adlı gazeteci, evsiz adamın kanalizasyonda sıkıştığını gördükten sonra işine ara vererek hemen yardıma koştu. Gazeteci Rosas'ın evsiz adamı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

- Meksikalı gazeteci selde boğulmak üzere olan evsiz adamı kurtardı

MEXİCO CİTY - Meksika'da sel sularına kapılan bir adam bölgede görev yapan bir gazeteci tarafından kurtarıldı.

Meksika'nın Puebla eyaletinin Atlixco şehrinde evsiz bir adam sel sularına kapılarak kanalizasyonda sıkıştı. Olay anında şiddetli yağmurun haberini yapmak için bölgede bulunan Hector Rosas adlı gazeteci, evsiz adamın kanalizasyonda sıkıştığını gördükten sonra işine ara vererek hemen yardıma koştu. Boğulmak üzere olan adamı kollarından tutup kurtaran gazeteci onu bölgeye gelen sivil savunma yetkililerine teslim etti. Gazeteci Rosas'ın evsiz adamı kurtardığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Hector Rosas'ın yaptığı bu duyarlı davranış övgüyle karşılanırken, olay Meksika basınında geniş yer buldu. Evsiz adamın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.