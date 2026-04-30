Meksika, 'uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle' suçlanan yetkililerle ilgili kanıt varsa gereğini yapacak

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya dahil 10 Meksikalı yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlamasına ilişkin kanıt bulunması halinde gerekli adımların atılacağını söyledi.

Sheinbaum, Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, ABD'nin 10 Meksikalı yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kanıt olması durumunda kimseyi korumayacaklarını vurgulayan Sheinbaum, "Yalnızca güçlü kanıtlar varsa Ruben Rocha Moya'ya karşı işlem yapılacaktır. Eğer güçlü kanıtlar yoksa, bunun siyasi bir amaç taşıdığı açıktır. Şu çok net olmalı; hiçbir koşulda yabancı bir hükümetin, yalnızca Meksika halkını ilgilendiren kararlara müdahale etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, Cumhuriyet Başsavcılığının ABD'den gelen belgeleri inceleyeceğini belirterek, Meksika mevzuatına uygun şekilde "kesin ve reddedilemez kanıtlar" doğrultusunda suç unsuru bulunması halinde yargı sürecinin başlatılacağının altını çizdi.

ABD'ye egemenlik vurgusu yapan Sheinbaum, şunları kaydetti:

"Meksika devlet başkanlığını üstlendiğimden beri Anayasa'ya ve yasalara saygı göstermeye yemin ettim. Aynı şekilde halkın refahını gözetme ve ulusal egemenliği savunma konusunda sarsılmaz bir kararlılık üstlendim. Meksika, cömert ve çalışkan bir ülkedir. Tüm uluslarla eşitlik temelinde ilişki kurar, asla tabi olma ya da boyun eğme ilişkisi içine girmez."

Ne olmuştu?

ABD'nin aralarında Sinaloa Valisi Moya'nın da bulunduğu 10 yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçladığı bildirilmişti.

ABD'de federal yetkililer tarafından kamuoyuna yeni açıklanan iddianamede, eski ve şu an görevdeki 10 Meksikalı yetkiliye ilişkin suçlamalar yer almıştı.

İddianamede, söz konusu kişiler, Sinaloa Karteli'nin Meksika'dan ABD'ye fentanil, eroin, kokain ve metamfetamin sokmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Bu kişilerin bazılarının Sinaloa Karteli'nin şiddet eylemlerine bizzat katıldıkları savunulurken, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın destekçileri tarafından kontrol edilen grupla bağlantıları olduğu da kaydedilmişti.

Suçlama yöneltilen 3 yetkilinin, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) ile ilişkili olduğu ifadesi iddianamede yer almıştı.

Sinaloa Valisi Moya, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, suçlamaları "kategorik ve mutlak" şekilde reddetmişti.

Moya, suçlamaların Meksika Birleşik Devletleri Siyasi Anayasası'nın 40. maddesinde öngörülen ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Sinaloa halkına şunu söylüyorum; bizi karakterize eden cesaret ve vakarla, bu iftiranın hiçbir dayanağı olmadığını kanıtlayacağız." ifadesini kullanmıştı.