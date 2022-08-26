Meksika sınırını geçerek ABD'ye gelen göçmenler otobüslerle Washington DC'ye getirildi Güncel Haberler ABD'de, Cumhuriyetçi eyaletin valileri, siyasi güç kullanmak amacıyla Meksika sınırından Demokrat parti yönetiminin kontrolündeki Washington DC'ye göçmen otobüsleri düzenliyor. ABD'de, Cumhuriyetçi eyaletin valileri, siyasi güç kullanmak amacıyla Meksika sınırından Demokrat parti yönetiminin kontrolündeki Washington DC'ye göçmen otobüsleri düzenliyor. Amerikan Kongre Binası yakınına gelen otobüslerden indirilen göçmenler şehrin etrafına dağılıyorlar. Birçok kar amacı gütmeyen kuruluş başkente gelen göçmenlere yardım etmeye çalışıyor. Teksas Valisi Greg Abbott'un talimatıyla Teksas'tan otobüslerle Washington'a getirilen göçmenlere SAMU isimli kuruluşun gönüllüleri yardım etti. Güncel Kaynak: AA / Nathan Posner Tam Gemi Şok Denemeleri Washington Sonora Güncel Haberler

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