Meksika'da devlet başkanı depreme basın toplantısında yakalandı
Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde, San Marcos kasabası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sırasında Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı. Sheinbaum ve beraberindekilerin salonu terk ettiği anlar kameralara yansıdı.

Meksika'nın ulusal sismoloji ajansının verilerine göre, Guerrero eyaletinde, San Marcos kasabası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Söz konusu deprem sırasında, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldığı bildirildi. Depremde can kaybı ve hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
