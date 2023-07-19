Meksika'nın Eski Devlet Başkanı Benito Juarez Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı
Güncel Haberler
MEKSİKO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador (soldan üçüncü, arkada) Meksika'nın başkenti Meksiko'da eski Devlet Başkanı Benito Juarez'in ölümünün 151. yıl dönümü için düzenlenen törene katıldı, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
MEKSİKO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador (soldan üçüncü, arkada) Meksika'nın başkenti Meksiko'da eski Devlet Başkanı Benito Juarez'in ölümünün 151. yıl dönümü için düzenlenen törene katıldı, 18 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel