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Meksika'nın bağımsızlığının 216. yılı Ankara'da kutlandı

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Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığının 216. yılı dolayısıyla başkentte resepsiyon verdi.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığının 216. yılı dolayısıyla başkentte resepsiyon verdi.

Ankara'daki Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Javier Diaz de Leon'un yanı sıra Türkiye'de görevli diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı.

Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, Meksika'nın bağımsızlığının 216. yılını kutlayarak, Türkiye ile Meksika arasında geçmişe dayanan dostluğa dikkati çekti.

Tarafların, aralarındaki coğrafi uzaklığa rağmen güçlü ilişkilere sahip olduğunu belirten Gümrükçü, stratejik ortaklığı derinleştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Gümrükçü, Birleşmiş Milletler reformu ve dünyadaki çatışmaların çözümü gibi pek çok konuda ortak görüşe sahip olduklarını vurgulayarak, iki ülkenin MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) bünyesindeki işbirliğinden bahsetti.

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyütülme potansiyeli taşıdığının altını çizdi.

Leon da Meksika ile Türkiye'nin köklü dostluk bağlarının 19 ve 20. yüzyılın başlarına dayandığını hatırlatarak, 1927'de imzalanıp 1928'de yürürlüğe giren Dostluk Anlaşması'yla tesis edilen diplomatik ilişkilerin kesintisiz biçimde gelişmeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

İki ülkenin farklı bölgeler arasında kültürel ve jeopolitik birer kesişim noktası olma özelliğini paylaştığını vurgulayan Leon, halklar arasındaki dayanışmanın en zorlu dönemlerde en güçlü şekilde kendini gösterdiğini kaydetti.

Leon'un konuşmasının ardından ülkenin bağımsızlığının kutlandığı bir seremoni düzenlendi.

Kaynak: AA
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